2 czerwca doszło do potężnej erupcji słynnego wulkanu na Sycylii. Świat obiegły nagrania turystów uciekających przed chmurą pyłu i fontannami lawy. Na szczęście nikomu nic się nie stało, jednak mocno ucierpiał krater. Częściowo uległ on zawaleniu, czego skutki widać na najnowszym filmie wykonanym z powietrza.

Trwająca kilka godzin erupcja doprowadziła do częściowego zapadnięcia się północnej części krateru południowo-wschodniego. Obecnie Etna się uspokoiła i po rozproszeniu się chmury dymu widać skutki wybuchu. Okazały się one znaczące dla wyglądu słynnej atrakcji turystycznej.

" Głęboka blizna po zawaleniu się w poniedziałek północnej krawędzi południowo-wschodniego krateru Etny . Jeszcze kilka dni temu był to symetryczny i elegancki krater, teraz to wielki bałagan" - czytamy w opisie nagrania.

Między innymi dzięki nieustannej obserwacji udało się uniknąć ofiar wśród ludzi. Kiedy urządzenia pomiarowe wskazały wcześniej przekroczenie niektórych parametrów, do regionalnej służby cywilnej wysłano komunikat alarmowy. To doprowadziło do zamknięcia tras turystycznych na wulkanie powyżej 2500 metrów nad poziomem morza.