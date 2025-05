Do erupcji doszło we wtorek o godz. 2:55 lokalnego czasu i trwała ona pięć minut - informuje Filipiński Instytut Wulkanologii i Sejsmologii (PHIVOLC). Ogłoszono alert trzeciego stopnia w pięciostopniowej skali. To oznacza, że wulkan Kanlaon może w najbliższym czasie znów wybuchnąć.