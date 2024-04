Od kilku dni w Gruzji regularnie odbywają się masowe protesty przeciwko wprowadzeniu w życie ustawy o zagranicznych agentach . Rozpatrywane przez gruziński parlament zmiany w prawie są analogiczne do tych wprowadzonych wcześniej w Rosji .

Tłumy na ulicach Gruzji. Powodem "rosyjska ustawa"

W przepisach zaproponowano między innymi możliwość określania organizacji i stowarzyszeń jako "realizujących interesy obcego państwa", co w konsekwencji będzie prowadziło do delegalizacji i spraw przed sądem. Ustawa uderzy między innymi w media, które w co najmniej 20 procentach finansowane są spoza granic Gruzji.