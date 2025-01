Próba sił na Dalekim Wschodzie. Korea Północna wystrzeliła rakietę

Rakieta przeleciała ok. 1,5 tys. km z prędkością 12 razy większą niż prędkość dźwięku, osiągając pułap 99,8 km zanim trafiła w wyznaczony cel - podała północnokoreańska agencja prasowa KCNA. Testy nadzorował Kim Dzong Un za pośrednictwem systemu monitorowania

W poniedziałek południowokoreańskie wojsko i japońskie Ministerstwo Obrony informowały o wykryciu wystrzelenia IRBM. W ich ocenie rakieta przeleciała ok. 1100 km i spadła do Morza Japońskiego. Tego dnia w Seulu gościł ustępujący sekretarz stanu USA Antony Blinken, który przyznał, że "istnieją wiarygodne dowody na to, że Moskwa zamierza dzielić się z Pjongjangiem zaawansowanymi technologiami kosmicznymi i satelitarnymi" w zamian za wsparcie udzielone w wojnie przeciwko Ukrainie.