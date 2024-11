W Stanach Zjednoczonych szykuje się nowe otwarcie. Republikanie wkrótce przejmą władzę, a do Białego Domu powróci Donald Trump . Amerykańcy sojusznicy szykują się na negocjacje z nowo wybranym prezydentem.

Przywódca Korei Południowej postanowił po ośmiu latach z powrotem wyciągnąć kij golfowy i powrócić do gry. Golf to hobby Trumpa. Miliarder posiada kilkanaście pól golfowych w różnych stanach USA.

Media donoszą, że Yoon Suk-yeol chce w ten sposób zbliżyć się do republikanina i wynegocjować korzystne warunki . "Dla ustawodawców, biznesmenów i wielu światowych przywódców sport ten stał się ważnym sposobem" na zacieśnienie relacji z Trumpem" - podało NBC News.

Korea Południowa. Prezydent szykuje się na spotkanie z Trumpem

Seul obawia się nałożenia potężnych ceł na towary importowane do Stanów Zjednoczonych . W kampanijnych zapowiedziach Donalda Trumpa pojawiała się stawka rzędu 20 proc.

Jednak to nie wszystko. Prezydent Korei Południowej jest ostrożny co do polityki republikanina względem Korei Północnej. Przypomnijmy, podczas swojej pierwszej kadencji Trump spotkał się z Kim Dzong Unem.