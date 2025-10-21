W skrócie Dwóch obywateli Ukrainy zostało zatrzymanych w Rumunii za próbę podpalenia siedziby największej ukraińskiej firmy kurierskiej w Bukareszcie.

Zatrzymani współpracowali z innym Ukraińcem schwytanym w Polsce, a cała grupa działała na zlecenie rosyjskiego wywiadu.

Udało się zapobiec sabotażowi dzięki współpracy polskich i rumuńskich służb specjalnych, a zatrzymani należeli do siatki sabotażystów atakujących infrastrukturę Europy.

Dwóch zatrzymanych w Rumunii obywateli Ukrainy, którzy ściśle współpracowali z ich rodakiem zatrzymanym w Polsce, planowało doprowadzić do pożaru bukaresztańskiej siedziby największej ukraińskiej firmy kurierskiej - przekazała we wtorek Rumuńska Służba Wywiadowcza (SRI).

Rumunia. Dwóch Ukraińców zatrzymanych. Chcieli wywołać pożar siedziby firmy kurierskiej

SRI oświadczyła, że Ukraińcy, w wieku 21 i 24 lat, zostali tymczasowo aresztowani na 30 dni pod zarzutem usiłowania aktów sabotażu. Planowali przy pomocy paczek z zapalanymi zdalnie materiałami doprowadzić do pożaru w przedstawicielstwie Nova Post.

Nova Post to największa ukraińska firma kurierska, która zapewnia łączność między tymi, którzy opuścili Ukrainę, a tymi, którzy pozostali w ogarniętym wojną kraju.

SRI przekazała, że obaj obywatele Ukrainy "dostarczyli dwie paczki zawierające zdalnie uruchamiane urządzenia zapalające do siedziby Nova Post w Bukareszcie". Substancje zapalające - termit i azotan baru - były ukryte w słuchawkach i częściach samochodowych.

Dzięki temu, że obaj mężczyźni, którzy przyjechali do Rumunii z Polski, byli monitorowani przez SRI, udało się zapobiec sabotażowi.

Bukareszt. Ukraińcy należeli do siatki sabotażystów. Działali na rzecz Rosji

Dyrekcja ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej w rumuńskim ministerstwie spraw wewnętrznych (DIICOT) podkreśliła, że siedziba Nova Post znajduje się "w centralnym miejscu" w Bukareszcie, na parterze bloku mieszkalnego. Pożar stanowiłby "realne zagrożenie dla życia bardzo dużej liczby osób, a także dla budynków i mienia znajdujących się w okolicy".

"Uzyskane dane potwierdzają przynależność dwóch obywateli Ukrainy do rozległej siatki sabotażystów atakującej kraje europejskie, kontrolowanej przez rosyjskie służby specjalne. Ich działania wpisują się w ten sam schemat operacyjny, który jest wymierzony w rozległą infrastrukturę firmy Nova Post" - przekazała SRI.

W zeszłym roku w kilku krajach europejskich miały miejsce próby spowodowania wybuchów przy użyciu ładunków wybuchowych umieszczonych w paczkach przekazanych firmom kurierskim, m.in. DHL i DPD. Europejscy politycy później obarczyli Rosję odpowiedzialnością za te działania.

Ukrainiec zatrzymany w Polsce. Współpracował z sabotażystami

Podczas ostatniej akcji, którą polskie ABW przeprowadziła w zeszłym tygodniu we współpracy z SRI, zatrzymany w Polsce został 21-letni Ukrainiec Danyło H. To z nim mieli współpracować Ukraińcy zatrzymani w Rumunii.

Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował, że w ostatnich miesiącach funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali łącznie 55 osób działających na szkodę Polski na zlecenie rosyjskiego wywiadu.

