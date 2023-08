Jewgienij Prigożyn znikał z radarów. Samoloty miały być niezauważalne

Radio Swoboda, powołując się na publikacje "WP" podaje, że Prigożyn korzystał z kilku prywatnych samolotów, kiedy podróżował do Syrii, Libii lub przez Saharę - za każdym razem maszyny wyposażone były w sprzęt, który pomagał "kucharzowi Putina" zniknąć z pola widzenia radarów.

Fałszywe paszporty, spotkania w samolocie. Środki bezpieczeństwa Prigożyna

Dziennikarze przeanalizowali także dane z Flightradaru24, z których wynika, że podczas jednej z podróży do Afryki Prigożyn co najmniej dwukrotnie zmieniał samolot. Przed lądowaniem "kucharz Putina" dyskutował z członkami załogi o tym, jak blisko mogą podejść pracownicy lotniska do maszyny.