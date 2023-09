Prezydent spotkał się z szefem ONZ. Wśród tematów zboże z Ukrainy

Było to jedno z dwóch poniedziałkowych spotkań dwustronnych Dudy. Później spotka się także z prezydentem Turcji Recepem Erdoganem , z którym również poruszy temat odblokowania eksportu ukraińskiej żywności przez Morze Czarne. Zarówno Guterres, jak i Erdogan odegrali główne role w doprowadzeniu do Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej, z której Rosja wycofała się w lipcu.

Jak mówił przed spotkaniem szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, Polska opowiada się za naciskiem dyplomatycznym na Rosję , by odblokowała kanały transportu zboża przez Morze Czarne.

Duda spotka się z Zełenskim

W poniedziałek do Stanów Zjednoczonych przyleciał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski . W mediach społecznościowych zapowiedział, że weźmie udział w szczycie ONZ i spotka się z prezydentem USA Joe Bidenem. Podczas pobytu za oceanem będzie rozmawiał też z Dudą.

- Rozmowa prezydenta Dudy z prezydentem Zełenskim będzie dotyczyła przede wszystkim stanu ukraińskiej kontrofensywy wobec sygnałów , że jest na to ograniczony czas - poinformował w poniedziałek w Nowym Jorku szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz.

Przydacz odniósł się też do zapowiedzi Kijowa dotyczących pozwania Polski w Światowej Organizacji Handlu (WTO) ze względu na blokadę dla ukraińskiego zboża. Jak powiedział minister, choć główną rolę odgrywa w tym rząd, to będzie to przedmiot rozmów z prezydentem Zełenskim w Nowym Jorku.