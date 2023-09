Zełenski w Nowym Jorku. W planach m.in. spotkania z Bidenem i Dudą

Zełenski przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że od razu z lotniska w Nowym Jorku jedzie z wizytą do żołnierzy ukraińskich, którzy w USA są na leczeniu . "Dalsze dni będą ważne i intensywne" - dodał, wymieniając sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ i "ważne spotkania dwustronne".

"W Waszyngtonie zaplanowane są rozmowy z prezydentem USA, z przywódcami izb i partii Kongresu, z dowództwem wojskowym . (...) Podziękuję za przywództwo USA we wspieraniu naszej walki o wolność i niepodległość" - napisał Zełenski.

We wtorek w Nowym Jorku rozpocznie się debata generalna z udziałem szefów państw i rządów, czyli najważniejsza część 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Zełenski, który weźmie udział w tym wydarzeniu, przeprowadzi w USA także liczne rozmowy dwustronne. Ukraiński przywódca spotka się z prezydentem RP Andrzejem Dudą.

Spotkanie Zełenskiego z Dudą

- Rozmowa prezydenta Dudy z prezydentem Zełenskim będzie dotyczyła przede wszystkim stanu ukraińskiej kontrofensywy wobec sygnałów , że jest na to ograniczony czas - poinformował w poniedziałek w Nowym Jorku szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz.

Przydacz odniósł się też do zapowiedzi Kijowa dotyczących pozwania Polski w Światowej Organizacji Handlu (WTO) ze względu na blokadę dla ukraińskiego zboża. Jak powiedział minister, choć główną rolę odgrywa w tym rząd, to będzie to przedmiot rozmów z prezydentem Zełenskim w Nowym Jorku.