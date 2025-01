Jun Suk Jeol został przewieziony do siedziby biura ds. korupcji wśród najwyższych rangą urzędników (CIO), gdzie mają zostać przeprowadzone dalsze czynności. CIO ma 48 godzin na przesłuchanie prezydenta, po czym musi wystąpić o nakaz zatrzymania go na okres 20 dni lub zwolnić.

Korea Południowa. Prezydent Jun Suk Jeol został aresztowany

Jun Suk Jeol, zanim został aresztowany, zdążył nagrać oświadczenie , które następnie przesłano do mediów. Polityk przekonywał w nim, że ani organy prowadzące dochodzenie w jego sprawie, ani sądy wydające im nakazy aresztowania, nie mają do tego uprawnień.

- Postanowiłem stawić się przed CIO, mimo że jest to nielegalne dochodzenie, aby zapobiec rozlewowi krwi. Nie oznacza to jednak, że aprobuję ich dochodzenie - powiedział Jun, dodając, że "choć są to mroczne dni (...) przyszłość tego kraju jest pełna nadziei".