Szturm na rezydencję zawieszonego prezydenta Korei. Doszło do rękoczynów

Śledczy, którzy przybyli przed rezydencję byłego prezydenta, przedstawili wydany 7 stycznia sądowy nakaz aresztowania. Prawnicy Juna przez dłuższy czas prowadzili rozmowy z policją. Tuż po godz. 5.30 czasu lokalnego (godz. 21.30 czasu polskiego) funkcjonariusze CIO podjęli krótką próbę siłowego wejścia na teren posesji, co doprowadziło do drobnych przepychanek. Po kilku minutach sytuacja wróciła do normy.

Reklama