Prezydent Kazachstanu odmówił Putinowi. Wcześniej podważał żądania Kremla

Oprac.: Karolina Głodowska Świat

Kasym-Żomart Tokajew, prezydent Kazachstanu - kraju uznającego do niedawna Rosję za "strategicznego partnera" - nie weźmie udziału w tegorocznym forum ekonomicznym, które odbędzie się w Petersburgu. Do Rosji pojadą natomiast kazachscy wicepremier i wiceminister gospodarki. Obserwatorzy uznają, że decyzja może mieć związek z wydarzeniami z poprzedniego roku, kiedy to Tokajew wyraźnie sprzeciwił się rosyjskim żądaniom wobec Ukrainy.

Zdjęcie Prezydent Kazachstanu nie weźmie udziału w rosyjskim forum gospodarczym / AP /East News / AFP