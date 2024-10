Według prezydent Gruzji odnotowano przypadki, w których dowody tożsamości z tym samym numerem zostały użyte do zarejestrowania "do 17-20 głosów w różnych regionach".

Afera po wyborach w Gruzji. Salome Zurabiszwili ujawnia kulisy

- Pieniądze były rozdawane w widoczny sposób w minibusach przy wyjściu z lokali wyborczych - stwierdziła. - Bardzo trudno jest oskarżać rząd i nie jest to moja rola, ale metodologia jest rosyjska - powiedziała w rozmowie z agencją informacyjną AFP.

Wybory parlamentarne w Gruzji. Prezydent: Kradzież naszej przyszłości w Europie

Odnosząc się do manifestacji, do jakich doszło w kraju, powiedziała, że Gruzini "dobrze wiedzą, że nie powinni zagrażać stabilności kraju". - Ale to nie znaczy, że powinniśmy być zadowoleni z siebie i pogodzić się z tą kradzieżą - dodała.