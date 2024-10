Andrzej Duda rozmawiał z prezydent Gruzji. "Niepokojąca sytuacja"

Jak dodał Andrzej Duda, w rozmowie z Salome Zurabiszwili powtórzył on " niezachwiane poparcie Polski dla euroatlantyckich aspiracji narodu gruzińskiego". Wątpliwości, czy wybory w Gruzji przebiegły legalnie, ma nie tylko opozycja z prezydentką na czele.

Sfałszowane wybory w Gruzji? Zachód chce dochodzenia

Również NATO wezwało w poniedziałek do przeprowadzenia kompleksowego dochodzenia w sprawie "nierównych warunków gry", jakie międzynarodowi obserwatorzy stwierdzili podczas sobotnich wyborów, co poważa "zaufanie społeczeństwa do ich wyniku".