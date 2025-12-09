W skrócie Prezydent Czech Petr Pavel mianował Andreja Babisza nowym premierem kraju.

Babisz obejmie władzę po skompletowaniu całego gabinetu, co powinno nastąpić do końca miesiąca.

Przed nowym rządem stoją wyzwania związane z sytuacją na arenie międzynarodowej oraz problemami społecznymi.

Na Zamku Praskim Andrej Babisz złożył we wtorek rano przysięgę. Polityk powraca tym samym na stanowisko premiera Czech po niecałych czterech latach. To trzeci raz, gdy zostaje szefem rządu.

Babisz, jak relacjonuje serwis Denik.cz, przyjechał na Zamek Praski samochodem, którym jeździł w trakcie kampanii wyborczej. Na pojeździe widoczna była podobizna nowego premiera, jego hasło wyborcze - "Tak, znów będzie lepiej" - oraz barwy czeskiej flagi.

Czechy. Prezydent Pavel mianował Andreja Babisza na premiera

W trakcie uroczystości głos zabrał prezydent Petr Pavel, który zwrócił się do Babisza. Przypomniał on, że uzależnił nominację premiera od jego oficjalnej publicznej deklaracji. Warunkiem było bowiem wyjaśnienie, jak polityk - będący jednocześnie wpływowym przedsiębiorcą - pogodzi prowadzenie własnych spółek z przewodzeniem państwu.

- Tym aktem wypełniamy wolę wyborców w wyborach parlamentarnych. Chciałbym ponownie wyrazić uznanie za dotrzymanie umowy, którą zawarliśmy, jeśli chodzi o publiczne rozwiązanie konfliktu interesów, które uważałem za ważne. Wierzę, że w ciągu najbliższych trzydziestu dni doprowadzisz tę sprawę do pomyślnego zakończenia - mówił prezydent Czech.

Serwis Novinky.cz dodaje, że w trakcie uroczystości prezydent Petr Pavel przypomniał także o napiętej sytuacji międzynarodowej, z którą będzie się musiał zmierzyć nowy rząd.

- Będziemy musieli rozwiązać szereg problemów, które nie będą przyjemne dla opinii publicznej i będą wymagały nie tylko wizji, ale także odwagi oraz potwierdzenia naszych więzi z UE i NATO - dodał Pavel.

Prezydent zwrócił również uwagę premiera na problemy społeczne w kraju, które również będą wymagały rozwiązania.

- Życzę wielu sukcesów i dużo siły - zakończył.

Babisz natomiast obiecał obywatelom, że "będzie walczył o ich interesy nie tylko w kraju, ale na całym świecie" oraz zrobi "wszystko, co w jego mocy, aby Czechy stały się najlepszym miejscem do życia na całej naszej planecie".

Babisz przejmie władzę po ustaleniu z prezydentem składu gabinetu

Przypomnijmy, że Babisz przejmie władzę po powołaniu pełnego składu swojego gabinetu. To spodziewane jest do końca miesiąca. Serwis Novinky.cz wyjaśnił, że powstanie rządu będzie zależało od rozmów prezydenta z Babiszem.

Partia ANO, której liderem jest Babisz, wygrała wybory parlamentarne przeprowadzone w dniach 3-4 października. Zgodnie z zawartymi porozumieniami jego ugrupowanie będzie miało osiem miejsc w nowym rządzie. Trzech ministrów przypadnie natomiast SPD, a czterech partii Kierowcy dla Siebie.

Problematyczna pozostaje jeszcze kwestia ministra środowiska, na którego Kierowcy dla Siebie nominowali swojego przewodniczącego Filipa Turka. Prezydent Pavel ma jednak wątpliwości co do jego ewentualnego udziału w rządzie.

Denik.cz dodał, że 71-letni Babisz jest stał się najstarszym politykiem, który kiedykolwiek kierował rządem Czech lub Czechosłowacji.

Źródła: Reuters, Denik.cz, Novinky.cz

