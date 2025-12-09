Litwa ogłasza stan wyjątkowy w całym kraju. "Zagrożenie dla bezpieczeństwa"

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Aktualizacja

Litwa ogłosiła we wtorek stan wyjątkowy z powodu zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego, jakie stwarzają balony z Białorusi - poinformował rząd w Wilnie. Rada Ministrów wezwała parlament do nadania armii uprawnień do współpracy z policją, siłami bezpieczeństwa oraz strażą graniczną.

Pusty przejazd przez przejście graniczne, budki kontrolne i barierki, oznakowanie drogowe oraz słupki graniczne, otoczenie pozbawione ruchu pojazdów i ludzi, w tle widoczne drzewa.
Granica litewsko-białoruska. Rząd w Wilnie wprowadził stan wyjątkowyPETRAS MALUKASAFP

W skrócie

  • Litwa wprowadziła stan wyjątkowy w całym kraju w odpowiedzi na zagrożenie ze strony balonów przemytniczych z Białorusi.
  • Rząd litewski apeluje do parlamentu o przyznanie armii uprawnień do wsparcia policji i służb granicznych.
  • Stan wyjątkowy ma nie wpłynąć na życie obywateli, a działania będą skierowane wyłącznie przeciwko sprawcom nielegalnych akcji.
Krótki komunikat litewskiego rządu we wtorek rano zacytowała agencja Reutera. Napięcie między Litwą i Białorusią istnieje od miesięcy.

Oba kraje opowiedziały się po przeciwnych stronach w toczącej się wojnie w Ukrainie. Następnie palącą kwestią stały się balony przemytnicze z Białorusi, które notorycznie paraliżowały ruch lotniczy w Wilnie.

Ogłoszenie stanu wyjątkowego zapowiedziała w piątek premier Inga Ruginienė. - Obecnie przygotowujemy podstawy prawne i dokumenty - tłumaczyła dziennikarzom. Dodała, że w tym momencie "to najlepsze rozwiązanie". Szefowa rządu nie wykluczyła kolejnych kroków.

Napięcie na linii Wilno-Mińsk. Litwa ogłasza stan wyjątkowy

Decyzję o ogłoszeniu stanu wyjątkowego podało litewskie ministerstwo spraw wewnętrznych, a czas jego obowiązywania nie został sprecyzowany.

"Należy zauważyć, że wprowadzenie sytuacji nadzwyczajnej na całym terytorium kraju nie spowoduje niedogodności dla społeczeństwa, ponieważ stosowane środki będą ukierunkowane, proporcjonalne i skierowane wyłącznie do organizatorów i sprawców nielegalnych działań" - czytamy w komunikacie resortu.

Szefem operacji państwowych w stanie nadzwyczajnym na Litwie został mający polskie korzenie minister Władysław Kondratowicz.

    Rząd Litwy wezwał we wtorek parlament do nadania armii uprawnień do współpracy z policją, strażą graniczną, i siłami bezpieczeństwa w czasie obowiązywania stanu nadzwyczajnego.

    Zdaniem przedstawicieli rządu "stan wyjątkowy pozwoli instytucjom na jeszcze ściślejszą koordynację działań i wykorzystanie wsparcia jednostek wojskowych" - podkreślił w depeszy litewskiej nadawca publiczny LRT.

    Litwa na miesiąc zamknęła granice z Białorusią. Przyczyną balony przemytnicze

    Z kolei zarządzający litewską policją Artūras Paulauskas mówił w poniedziałek, że wprowadzenie stanu wyjątkowego pozwoli funkcjonariuszom skuteczniej prowadzić śledztwa dotyczące białoruskich balonów przemytniczych.

    "Litewscy urzędnicy twierdzą, że balony, które osiągają wysokość do 10 kilometrów, są celowo wystrzeliwane na trasy lotów lotniska i stanowią atak na lotnictwo cywilne" - podała agencja AFP.

    Wprowadzenie stanu wyjątkowego to kolejny krok podjęty przez rząd w Wilnie. W październiku na miesiąc zamknięto dwa przejścia graniczne z Białorusią.

    Reżim w Mińsku uniemożliwił wówczas litewskim ciężarówkom poruszanie się po swoich drogach i zabronił im opuszczania kraju bez uiszczenia opłaty, co zaogniło sytuację.

    Źródło: LRT, Reuters, AFP

