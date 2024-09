- Słowa premiera Tuska są dobrze znane. Doświadczamy trudnych skutków powodzi nie od dziś - problem ten towarzyszy nam już od 2021 roku . Tematyka powodzi jest również obecnie istotnym elementem rozmów z naszymi partnerami, zwłaszcza tymi, którzy bezpośrednio odczuwają jej skutki. Jest to rzeczywiście poważny problem. Wymiana opinii wciąż trwa, dlatego na ten moment nie jestem w stanie przedstawić żadnych konkretnych planów ani działań, ponieważ rozmowy nadal się toczą i nie zostały jeszcze zakończone.

Powódź 2024. Polska nie zgłosiła się do Bundeswehry po pomoc?

Słowami polskiego premiera zaskoczeni są również wojskowi, którzy oddolnie przygotowywali się do przekazania pomocy powodzianom . Chodzi o niemieckich terytorialsów , którzy od dłuższego czasu współpracują z żołnierzami WOT po polskiej stronie .

Ich pomysły wyjazdu do Polski zostały ucięte na wyższym poziomie. Decyzja w ministerstwie i dowództwie Bundeswehry jest jasna. Bez oficjalnego zapytania nie będzie żadnych wyjazdów . Nasi rozmówcy, którzy zainicjowali pomysł pomocy powodzianom, nie ukrywają frustracji.

- Jesteśmy przekonani, że słowa Donalda Tuska nie były użyte, by wywołać poruszenie czy skandal, ale były niepotrzebne, bo to powtarzanie jakichś stereotypów, które pasują do poprzedniego rządu - mówi proszący o anonimowość wojskowy. Niemiecki rząd słów premiera Donalda Tuska nie komentuje. Na dzisiejszej konferencji prasowej rządu głosu w tej sprawie nie zabrał rzecznik Olafa Scholza.