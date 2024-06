Prawica idzie po zwycięstwo. Wszystkie sondaże na korzyść partii Le Pen

Niecały tydzień przed wyborami parlamentarnymi we Francji Zjednoczenie Narodowe (RN) prowadzi w trzech najnowszych sondażach.

Wybory we Francji. Najnowsze sondaże

W drugim badaniu firmy Ifop poparcie dla RN wzrosło do 35,5 proc., zaś Odrodzenie straciło wyborców i mogło liczyć na 21 proc. Nowy Front Ludowy utrzymał ten sam wynik - 29 procent.

Wybory we Francji. Podział mandatów

Wybory parlamentarne we Francji to efekt decyzji Emmanuela Macrona. Prezydent rozwiązał parlament tuż po ogłoszeniu wyników głosowania do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca, gdy jego formacja poniosła klęskę.