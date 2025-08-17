Premier Pedro Sanchez poinformował, że w sobotę odbył "spotkanie koordynacyjne", podczas którego Francja i Włochy wysłały bombowce wodne do bazy lotniczej w pobliżu Salamanki, aby wspomóc akcję gaśniczą.

"Rząd nadal walczy z pożarem wszelkimi dostępnymi środkami" - napisał na portalu X.

Szef rządu przerwał urlop na Wyspach Kanaryjskich i wrócił do kraju. W niedzielę spotka się z osobami koordynującymi walkę z żywiołem w prowincjach Ourense i Leon.

Pożary w Hiszpanii. Najpoważniejsza sytuacja na północy i zachodzie kraju

Najpoważniejsze pożary lasów miały miejsce na północnym zachodzie i zachodzie kraju, w regionach Kastylia i León, Galicja, Asturia i Estremadura.

Około 10 dróg w całym kraju pozostaje zamkniętych, podobnie jak linia kolejowa między Madrytem a Galicją. Służby ratunkowe w Galicji wysłały komunikaty alarmowe, wzywając mieszkańców kilkudziesięciu miejscowości do podjęcia środków ostrożności.

"Jeśli otrzymasz ten komunikat: zachowaj spokój i uważnie przeczytaj jego treść" - napisano w ostrzeżeniu

"W miarę rozprzestrzeniania się pożarów należy unikać wszelkich zbędnych podróży i pozostać w domu. Jeśli przebywasz na zewnątrz i nie masz gdzie się zatrzymać, opuść dotknięte ogniem obszary" - dodano.

Władze Hiszpanii wysłały wojsko do pomocy w walce z żywiołem

W całym kraju rozdysponowano około 3500 żołnierzy ze specjalnej jednostki kryzysowej do pomocy w walce z żywiołem, a niektórzy politycy apelują o zwiększenie ich liczby.

Alfonso Fernandez Manueco, centroprawicowy prezydent Kastylii i Leónu, zwrócił się do rządu Sancheza o "wyjątkową odpowiedź: potrzebujemy więcej żołnierzy do dyspozycji regionów".

Estremadura również oficjalnie zwróciła się o posiłki.

W Hiszpanii gaszenie pożarów jest zasadniczo obowiązkiem regionów, a rząd centralny interweniuje jedynie w przypadku poważnej katastrofy.

Przewiduje się, że Hiszpania pozostanie w stanie pogotowia przeciwpożarowego do poniedziałku, ponieważ ekstremalne temperatury znacznie zwiększyły ryzyko pożarów lasów.

Dym z pożarów lasów w Hiszpanii i Portugalii dotarł do Wielkiej Brytanii, poinformowało tamtejsze Biuro Meteorologiczne.

Według mapy Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów aktualizowanej w czasie rzeczywistym, od początku roku w Hiszpanii spłonęło ponad 157 000 hektarów.

Źródło: AFP

