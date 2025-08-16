Podpalił zajezdnię w Pradze. Czesi ujawniają szczegóły ws. Kolumbijczyka

Adrianna Rymaszewska

Adrianna Rymaszewska

Za pożar zajezdni w czeskiej Pradze otrzymał trzy tysiące dolarów, ale dzięki sprawnym działaniom służb w końcu wpadł. 27-letni obywatel Kolumbii, który został w czerwcu skazany na osiem lat więzienia, planował akty sabotażowe także na terenie Polski. ABW dotarło do nagrań z monitoringu, wskazujących na wywrotową działalność obcokrajowca. Mężczyzna wysyłał zdjęcia kolejnych celów do znajomego z internetu.

27-letni Kolumbijczyk miał planować liczne podpalenia w Polsce
27-letni Kolumbijczyk miał planować liczne podpalenia w PolscePolicja Republiki Czeskiejmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Kolumbijczyk działający na zlecenie rosyjskich służb specjalnych został skazany w Czechach za podpalenie zajezdni i planowanie ataków na terenie Polski.
  • ABW zdobyła nagrania potwierdzające wywrotową działalność mężczyzny, wskazując na jego powiązania z rosyjskim wywiadem.
  • Rosyjskie służby werbowały Latynosów do działań sabotażowych w Europie Środkowej i Wschodniej, oferując im precyzyjne instrukcje i wynagrodzenie.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Pod koniec lipca rzecznik służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował w mediach społecznościowych, że ABW ustaliła, iż za dwoma dużymi podpaleniami z 2024 r. na terenie Polski stoi 27-letni Kolumbijczyk działający na zlecenie rosyjskiego wywiadu.

Na wszystkich uzyskanych przez służby nagraniach z monitoringu w miejscach tych zdarzeń widoczny był właśnie Andres Alfonso de la Hoz de la Cruz, który w czerwcu został skazany przez czeski sąd za podpalenie zajezdni w dzielnicy Klicov w Pradze.

Kolumbijczyk podpalił zajezdnię w Pradze. Planował tez sabotaż na terenie Polski

Początkowo sprawa 27-latka nie wzbudziła u naszych południowych sąsiadów wielkiego zainteresowania. Ani wtedy, gdy policja namierzyła go w ubiegłym roku, ani wówczas, gdy dwa miesiące temu zawarł on ugodę z prokuratorem.

Zobacz również:

Wołodymyr Zełenski spotka się z Donaldem Trumpem
Ukraina - Rosja

"Spotkam się z Trumpem". Zełenski ogłasza po rozmowie z prezydentem USA

Adrianna Rymaszewska
Adrianna Rymaszewska

    Teraz media ujawniły, że de la Cruz za samo podpalenie praskiej zajezdni otrzymał trzy tysiące dolarów od rosyjskich służb specjalnych. Ponadto planował również podłożyć ogień m.in. w dużej galerii handlowej i kinie.

    - Poczucie winy pali mnie od środka - miał zeznać w sądzie.

    W ramach porozumienia 27-latek zgodził się na karę ustaloną przez sąd bez procesu i postępowania dowodowego. Został ponadto wydalony z Czech, zapłacił odszkodowanie za szkody spowodowane przez pożar i trafił za kratki kolumbijskiego zakładu karnego na osiem lat.

    27-latek działał na zlecenie Kremla. Moskwa stanowczo zaprzecza

    W nocy z 5 na 6 czerwca 2024 r. Kolumbijczyk oblał benzyną trzy autobusy w zajezdni w Pradze. Nagrał incydent, a potem uciekł. Ogień udało się opanować pracownikom przedsiębiorstwa. Czeska policja ustaliła, że przed podłożeniem ognia 27-latek przebywał w kraju zaledwie pięć dni.

    Zobacz również:

    Minionej nocy wojska rosyjskie ponownie zaatakowały Ukrainę
    Ukraina - Rosja

    Trump układał się z Putinem. Rosja w tym czasie przeprowadziła ataki

    Adrianna Rymaszewska
    Adrianna Rymaszewska

      Premier Czech Petr Fiala oświadczył krótko później, że w sprawę zaangażowane były rosyjskie służby specjalne. Kolumbijczyk, według mediów, miał zeznać policji, że za zlecenie otrzymał pieniądze, a przez internet kontaktował się z mężczyzną o pseudonimie "Adrian". 27-latek wysyłał mu zdjęcia także innych obiektów, które mógłby podpalić.

      Kreml zaprzeczył, by miał ze sprawą cokolwiek wspólnego.

      Rosjanie werbują Latynosów do działań dywersyjnych. Kolumbijczyk działał w Polsce

      Podpalenia na terenie Polski, o których mowa, miały miejsce 23 maja w Warszawie oraz 30 maja w Radomiu.

      "Podejrzany otrzymywał od mocodawcy szczegółowe instrukcje dotyczące celu ataku oraz sposobu jego przeprowadzenia, w tym wykonania butelki zapalającej (tzw. koktajlu Mołotowa), a także użycia określonego środka transportu" - przekazano w komunikacie opublikowanym przez służby.

      Obywatel Kolumbii za same czyny popełnione w naszym kraju może spędzić w więzieniu co najmniej 10 lat. W najgorszym dla niego przypadku, z zakładu karnego nie wyjdzie do końca życia.

      Służby wyjaśniają, że sposób działania mężczyzny wpisuje się w dotychczasowe zdarzenia identyfikowane w wielu krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

      "Potwierdzono, że rosyjskie służby, przy wykorzystaniu komunikatora Telegram, systemowo i na dużą skalę werbowały osoby pochodzenia latynoamerykańskiego, z doświadczeniem wojskowym, do prowadzenia rozpoznania wskazanych im lokalizacji, a następnie podpalania wytypowanych obiektów oraz dokumentowania zniszczeń" - przekazano w komunikacie.

      Zobacz również:

      Zdjęcie ze spotkania Karola Nawrockiego i Donalda Trump w maju br.
      Świat

      Trump zdał relację europejskim liderom. Wśród nich Nawrocki

      Anna Nicz
      Wojciech Barański
      Anna Nicz, Wojciech Barański
      Symboliczna zmiana dla Polski. Morska parada przyciągnęła tłumyInteria.plINTERIA.PL

      Najnowsze