Huragan Erin osiągnął "katastrofalną" kategorię. Podano, kiedy uderzy w USA

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

Huragan Erin, pierwszy w sezonie atlantyckim 2025, stał się huraganem "katastrofalnej" kategorii piątej - poinformowało w sobotę amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów (NHC).

Huragan Erin zbliża się do wschodnich wybrzeży USA
Huragan Erin zbliża się do wschodnich wybrzeży USAJoe Raedle AFP

Burza znajduje się obecnie 170 km na północ od Anguilli, a jej maksymalna prędkość wiatru wynosi około 255 km/h.

NHC poinformowało w piątek, że Erin prawdopodobnie wzmocni się nad południowo-zachodnim Atlantykiem w ciągu weekendu i przyszłego tygodnia.

Fale generowane przez Erin dotkną części północnych Wysp Nawietrznych, Wysp Dziewiczych, Portoryko, Hispanioli oraz Turks i Caicos w ciągu weekendu - poinformowało NHC wcześniej w sobotę.

Huragan Erin dotrze na wschodnie wybrzeże USA na początku tygodnia

Fale rozprzestrzenią się na Bahamy, Bermudy i wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych na początku przyszłego tygodnia - dodał instytut.

Zobacz również:

Huragan Erin przybiera na sile
Świat

Huragan przybiera na sile. Mieszkańcy przygotowują się na najgorsze

Anna Nicz
Anna Nicz

    Erin wzbudził również obawy, dotyczące innego nieprzewidzianego zagrożenia - pożarów lasów.

    Andrew Siffert, starszy meteorolog w BMS Group, zauważył, że jeśli Erin przekształci się w duży, intensywny cyklon pozatropikalny na morzu, może dojść do niebezpiecznego układu - skrajnej suszy w całym regionie, silnych i suchych wiatrów, napędzanych gradientem ciśnienia Erin oraz antropogenicznych źródeł zapłonu.

    Twelve Securis, firma zajmująca się ubezpieczeniami i zarządzaniem inwestycyjnym, poinformowała w piątek, że Erin prawdopodobnie pozostanie wystarczająco daleko od brzegu, aby uchronić wschodnie wybrzeże USA przed poważnymi skutkami.

    Przewiduje się, że burza przejdzie na północ od północnych Wysp Podwietrznych na Karaibach, a następnie skręci na północ między wschodnim wybrzeżem USA a Bermudami około poniedziałku.

    Erin, jak poinformował NHC, ma przynieść intensywne opady deszczu do niedzieli na północnych Wyspach Podwietrznych, Wyspach Dziewiczych i Portoryko.

    Zobacz również:

    Skutki przejścia tornada przez hrabstwo Elbert w stanie Kolorado w maju. Według danych SPC w 2025 roku w całych USA zanotowano prawie 1300 tornad
    Świat

    "Aleja tornad" coraz szersza. Rok może być jednym z najgorszych w historii

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski
    Spotkanie Trumpa z Putinem. Wnioski po szczycie na AlascePolsat News / APPolsat News

    Najnowsze