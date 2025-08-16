Huragan Erin osiągnął "katastrofalną" kategorię. Podano, kiedy uderzy w USA
Huragan Erin, pierwszy w sezonie atlantyckim 2025, stał się huraganem "katastrofalnej" kategorii piątej - poinformowało w sobotę amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów (NHC).
Burza znajduje się obecnie 170 km na północ od Anguilli, a jej maksymalna prędkość wiatru wynosi około 255 km/h.
NHC poinformowało w piątek, że Erin prawdopodobnie wzmocni się nad południowo-zachodnim Atlantykiem w ciągu weekendu i przyszłego tygodnia.
Fale generowane przez Erin dotkną części północnych Wysp Nawietrznych, Wysp Dziewiczych, Portoryko, Hispanioli oraz Turks i Caicos w ciągu weekendu - poinformowało NHC wcześniej w sobotę.
Huragan Erin dotrze na wschodnie wybrzeże USA na początku tygodnia
Fale rozprzestrzenią się na Bahamy, Bermudy i wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych na początku przyszłego tygodnia - dodał instytut.
Erin wzbudził również obawy, dotyczące innego nieprzewidzianego zagrożenia - pożarów lasów.
Andrew Siffert, starszy meteorolog w BMS Group, zauważył, że jeśli Erin przekształci się w duży, intensywny cyklon pozatropikalny na morzu, może dojść do niebezpiecznego układu - skrajnej suszy w całym regionie, silnych i suchych wiatrów, napędzanych gradientem ciśnienia Erin oraz antropogenicznych źródeł zapłonu.
Twelve Securis, firma zajmująca się ubezpieczeniami i zarządzaniem inwestycyjnym, poinformowała w piątek, że Erin prawdopodobnie pozostanie wystarczająco daleko od brzegu, aby uchronić wschodnie wybrzeże USA przed poważnymi skutkami.
Przewiduje się, że burza przejdzie na północ od północnych Wysp Podwietrznych na Karaibach, a następnie skręci na północ między wschodnim wybrzeżem USA a Bermudami około poniedziałku.
Erin, jak poinformował NHC, ma przynieść intensywne opady deszczu do niedzieli na północnych Wyspach Podwietrznych, Wyspach Dziewiczych i Portoryko.