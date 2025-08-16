Pożar hotelu w Starachowicach. Budynek do rozbiórki, wciąż trwa akcja strażaków

W hotelu w Starachowicach wybuchł pożar. Z budynku udało się ewakuować 180 gości. Ogień pojawił się w trudno dostępnej, nieużytkowanej części. Pożar ugaszony został około 18 w sobotę, jednak akcja strażaków potrwa do niedzieli z powodu konieczności rozbiórki budynku.

Pożar wybuchł na poddaszu
W sobotę w hotelu Senator w Starachowicach (woj. świętokrzyskie) wybuchł pożar. Służby informację otrzymały około godziny 13.

Z budynku ewakuowano wszystkich gości, 180 osób, oraz pracowników.

Starachowice. Pożar hotelu. Ewakuacja gości

- Ogień pojawił się w nieużytkowanej części hotelu. Nie ma do niej dostępu z zewnątrz - przekazał Interii st. bryg. Marcin Nyga z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Strażacy musieli wybić dziurę w suficie, by sięgnąć do zajętej ogniem części. St. bryg. Nyga podkreśla, że w pomieszczeniach panuje duże zadymienie.

Pożar hotelu. Budynek przejdzie rozbiórkę

Na zdjęciach i nagraniach ze Starachowic widać dym, unoszący się nad dachem hotelu.

Strażacy sprawdzili, czy w pokojach hotelowych nie pozostali także goście.Na miejscu pracowało dziewięć zastępów straży pożarnej. 

Ok. godz. 18 pożar został opanowany, trwa akcja dogaszania budynku. Ta zakończyć ma się dopiero w niedzielę.

St. bryg. Marcin Nyga z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach przekazał w rozmowie z Interią, że budynek musi zostać zdemontowany ze względu na konieczność dotarcia wody do trudniej dostępnych miejsc, w których wciąż może tlić się ogień.

Ze względu na słabe oświetlenie i w trosce o bezpieczeństwo strażaków, rozbiórka zostanie przeprowadzona kolejnego dnia. - Działania potrwają do jutra - zapowiedział strażak w sobotę wieczorem.

