Wielki karambol na chińskiej autostradzie. Około 100 samochodów nie było w stanie wyhamować na śliskiej nawierzchni w Suzhou. Rannych zostało dziewięć osób. To kolejne tego typu zdarzenie w ostatnim czasie. Do równie dużego wypadku doszło niedawno we Włoszech, gdzie także zderzyło się ze sobą około stu aut.