Jak podało Chińskie Centrum ds. Trzęsień Ziemi, we wtorek zarejestrowano serię wstrząsów wtórnych, z których najsilniejszy miał magnitudę 5,3 stopni.

Chiny. Silne trzęsienie ziemi w Xinjiang

Według Amerykańskiej Służby Geologicznej (USGS) trzęsienie nastąpiło w aktywnym sejsmicznie pasmie górskim Tien Szan. To odległy, górzysty i - jak na Chiny - słabo zaludniony (nieco ponad 200 tys. mieszkańców - red.) obszar położony na wysokości powyżej 3000 m.n.p.m. W promieniu 20 kilometrów od epicentrum znajduje się pięć wiosek.

Trzęsienie w Chinach. Mrozy utrudniają akcję

Region Xinjiang zamieszkują Ujgurowie

Rejon Xinjiang, gdzie we wtorek nad ranem doszło do trzęsienia ziemi, zamieszkały jest głownie przez Ujgurów. To muzułmańska mniejszość etniczną, wobec której władze w Pekinie stosują brutalną politykę przymusowej asymilacji.