W skrócie Donald Trump oświadczył, że na razie nie zamierza zawierać umowy z Iranem i warunki do tego nie są jeszcze wystarczająco dobre.

Prezydent USA poinformował, że amerykańska armia zestrzeliła większość irańskich pocisków i dronów, oraz zniszczyła znaczną część zdolności produkcyjnych Iranu.

Trump przekazał, że otrzymał plotkę na temat śmierci nowego przywódcy Iranu Mudżtaby Chamenei, podkreślając, że nikt go dotychczas nie widział.

Podczas sobotniego wywiadu udzielonego stacji NBC News Donald Trump stwierdził, że był "zaskoczony tym", że Iran zdecydował się zaatakować kraje Zatoki Perskiej. Jednocześnie stwierdził, że amerykańska armia dobrze radzi sobie z irańskimi atakami.

- Zestrzeliliśmy większość ich pocisków. Zestrzeliliśmy większość ich dronów. Zniszczyliśmy większość ich zdolności produkcyjnych pocisków i dronów. W ciągu dwóch dni zostanie to całkowicie zniszczone - powiedział prezydent USA.

- Jedyne co mają, to możliwość zrzucenia min lub wystrzelenia pocisków stosunkowo krótkiego zasięgu, ale i to może zostać zostać zniszczone dosyć szybko. Gdy skończymy działania na linii brzegowej, to i tego nie będą mieli - dodał.

Blokada cieśniny Ormuz. Trump zapowiada działania

Prezydent USA odniósł się również do sytuacji w cieśninie Ormuz, gdzie miały pojawić się irańskie miny morskie. Trump stwierdził, że nie jest pewien, czy Iran rzeczywiście zaminował cieśninę, ale zaznaczył, że Amerykanie zamierzają to sprawdzić i usunąć wszystkie ewentualne miny.

- Będziemy sprzątać cieśninę bardzo dokładnie i mam nadzieję, że dołączą do nas inne państwa, które mają w pewien sposób utrudniony dostęp do ropy - powiedział. Prezydent zapytany o możliwe eskortowanie statków handlowych płynących cieśniną przez okręty amerykańskiej marynarki wojennej, odmówił deklaracji, ale zaznaczył, że taki scenariusz "jest możliwy".

W sobotę rano Trump opublikował również wpis na platformie Truth Social, w którym odniósł się do sytuacji w cieśninie Ormuz i wyraził nadzieję na wsparcie sojuszników w jej zabezpieczaniu.

"Wiele państw, zwłaszcza tych dotkniętych irańskimi próbami zamknięcia cieśniny Ormuz, wyśle swoje okręty wojenne, by wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi utrzymać cieśninę otwartą i bezpieczną. Mam nadzieję, że Chiny, Francja, Japonia, Korea Południowa, Wielka Brytania i inne państwa dotknięte tym sztucznym ograniczeniem wyślą okręty w ten region" - stwierdził.

USA mogą ponownie zbombardować wyspę Chark. "Dla zabawy"

W sobotę Stany Zjednoczone poinformowały, że przeprowadziły atak na irańską wyspę Chark znajdującą się w północnej części Zatoki Perskiej. Na wyspie tej przeładowywane jest 90 proc. irańskiej ropy. W atakach zniszczone były jedynie cele wojskowe.

- Całkowicie ją zniszczyliśmy. Jak wiecie, nie zrobiłem niczego z liniami energetycznymi, ponieważ ich odbudowa trwałaby latami - powiedział Trump.

- Całkowicie zniszczyliśmy wyspę Chark, ale możemy zaatakować ją jeszcze kilka razy, tak dla zabawy - dodał.

Przywódca Iranu może nie żyć. "Słyszałem plotkę"

Donald Trump poinformował również, że na razie nie zamierza zawierać porozumienia z władzami w Teheranie. - Iran chce zawrzeć umowę, ale ja nie chcę, ponieważ warunki nie są jeszcze wystarczająco dobre - powiedział.

Zapytany o to, jakie warunki musiałyby zostać spełnione, odmówił komentarza. Stwierdził jednak, że na pewno częścią porozumienia musi być całkowite zrezygnowanie przez Iran z jakichkolwiek ambicji nuklearnych.

Prezydent USA powiedział również, że nie jest pewien, czy nowy przywódca Iranu Mudżtaba Chamenei żyje, ponieważ "dotychczas, nikt go nie widział". - Słyszałem plotkę, że nie żyje, ale jeśli żyje, to powinien zrobić coś bardzo mądrego dla swojego kraju, a mianowicie poddać się - stwierdził Trump.

