W skrócie W najbliższych dniach prognozowane jest ochłodzenie i opady śniegu w różnych rejonach Polski.

W przyszłym tygodniu temperatury miejscami mogą nie przekroczyć 10 stopni, a pod koniec marca możliwe są spadki nawet do -15 stopni.

Ochłodzenie może utrzymać się do pierwszego tygodnia kwietnia, co oznacza możliwość zimowej aury na Wielkanoc.

W niedzielę najgorsza pogoda będzie panować na zachodzie i północy Polski, gdzie temperatura spadnie miejscami do 4 stopni. W niektórych rejonach możliwe są również zachmurzenie oraz opady deszczu.

Znacznie cieplej będzie w centrum, na wschodzie i południu kraju. W Małopolsce termometry mogą wskazać nawet 18 stopni. Ciepło będzie również na Podkarpaciu, Mazowszu i Śląsku. W wielu miejscach będzie również słonecznie.

W nocy z niedzieli na poniedziałek najcieplej będzie w centrum i na zachodzie kraju, gdzie temperatury mogą wynosić do 5 stopni. Na południu i wschodzie Polski mogą wystąpić jednak przymrozki. Minusowe temperatury zostaną odnotowane w Tatrach, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. W górach możliwe są opady śniegu.

Prognoza pogody. Nadchodzi ochłodzenie

W przyszłym tygodniu na większości obszaru Polski spodziewane jest ochłodzenie. W centrum, na północy i zachodzie temperatury mogą nie przekroczyć 10 stopni. W poniedziałek wszędzie z wyjątkiem zachodu kraju, spodziewane są również opady deszczu.

Ochłodzenie będzie postępować również w kolejnych dniach. We wtorek deszcz może padać w całym kraju, a w większości Polski temperatury wyniosą między 7 a 10 stopni.

W środę i czwartek możliwe jest ponowne ocieplenie i więcej słońca. Jednak w piątek i sobotę ponownie na większości terytorium kraju będzie występować zachmurzenie, a temperatury spadną poniżej 10 stopni.

Pod koniec marca możliwy powrót zimy

Nie można wykluczyć, że pod koniec marca zima da jeszcze o sobie znać. Według prognoz, w końcówka miesiąca może upłynąć pod znakiem układu niżowego, który może przynieść mroźne powietrze. Lokalnie temperatury będą mogły spaść nawet do -15 stopni.

Na Pomorzu, Śląsku, Podkarpaciu i w Małopolsce możliwe są śnieżyce. Niektóre modele pogodowe wskazują, że opady mogą miejscami przynieść nawet do 15 centymetrów śniegu.

Ochłodzenie ma trwać do pierwszego tygodnia kwietnia. Oznacza to, że nie można wykluczyć zimowej aury na Wielkanoc.

Źródło: IMGW, TwojaPogoda

