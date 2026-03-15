Spis treści: Pobyt w sanatorium. Ile trwa? Z jakiego leczenia w sanatorium można skorzystać? Sanatorium bez kolejki. Kto może pojechać szybciej?

Aby skorzystać z leczenia uzdrowiskowego, niezbędne jest skierowanie od lekarza, który ma umowę z NFZ. Skierowania do sanatoriów w Polsce wystawiane są w formie elektronicznej, czyli potrzebne jest e-skierowanie.

Po jego wystawieniu automatycznie zostanie ono przesłane do naszego oddziału NFZ. Co ważne, nie musimy pilnować terminów. Po wystawieniu, e-skierowanie trafia bezpośrednio do systemu NFZ i do odpowiedniego oddziału wojewódzkiego i nie trzeba osobiście zanosić papierowego wniosku.

Pobyt w sanatorium. Ile trwa?

Skierowanie do sanatorium następnie jest rozpatrywane w oddziale NFZ przez lekarzy. Ci oceniają celowość skierowania z uwzględnieniem wiedzy medycznej, zbadają wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego ze względu na aktualny stan zdrowia. Co istotne, na leczenie uzdrowiskowe mogą być kierowani jedynie pacjenci wystarczająco sprawni. Muszą to być osoby, które mogą odbyć podróż do uzdrowiska, są samodzielne i zdolne do samoobsługi oraz do korzystania z zabiegów leczniczych.

Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym trwa 21 dni. Pobyt dziecka jest bezpłatny, natomiast pobyt osoby dorosłej jest częściowo odpłatny. Na przykład pokój jednoosobowy z pełnym węzłem sanitarnym to koszt 32,60 zł za dobę poza pełnym sezonem.

Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa z kolei 28 dni i również jest częściowo płatny. Co ważne, możliwe jest zakwaterowanie w sanatorium z bliską osobą, jednak najlepiej kontaktować się w tej sprawie z daną placówką.

Z jakiego leczenia w sanatorium można skorzystać?

Leczenie sanatoryjne to bardzo szeroki zakres, ale w praktyce jest ono zawsze dobierane do konkretnego schorzenia pacjenta. Leczenie obejmuje zarówno zabiegi fizykoterapeutyczne, jak i kuracje balneologiczne, kinezyterapię oraz różne formy rehabilitacji specjalistycznej. W polskich sanatoriach dostępne są m.in. kuracje dla osób z chorobami układu ruchu, układu krążenia, dróg oddechowych, cukrzycą czy problemami neurologicznymi.

Zabiegi sanatoryjne obejmują między innymi kąpiele lecznicze w wodach mineralnych, borowinę, masaże, inhalacje, ćwiczenia indywidualne i grupowe, hydroterapię, elektroterapię, krioterapię, światłolecznictwo oraz różne formy terapii manualnej. O

prócz tego niektóre uzdrowiska oferują też leczenie o profilu kardiologicznym, ortopedycznym, reumatologicznym, laryngologicznym, dermatologicznym, a nawet onkologicznym. W ramach pobytu można także korzystać z konsultacji lekarzy sanatoryjnych, dietetyki, edukacji zdrowotnej i dopasowanych programów aktywności.

Sanatorium bez kolejki. Kto może pojechać szybciej?

Zgodnie z regulaminem Narodowego Funduszu Zdrowia jest grupa osób, która może do sanatorium wyjechać znacznie szybciej i bez kolejki. Kto jest uprzywilejowany? Do tej grupy należą:

inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci;

żołnierze i pracownicy posiadający specjalne uprawnienia, czyli ci, którzy zostali poszkodowani, wykonując zadania poza granicami kraju i muszą leczyć nabyte wówczas urazy i choroby;

osoby posiadające status weterana poszkodowanego;

osoby z legitymacją Zasłużonego Dawcy Przeszczepu lub Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi

Datę wyjazdu do sanatorium można sprawdzić w oficjalnej wyszukiwarce NFZ.

