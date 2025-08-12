Piorun uderzył w środku miasta. Wszystko nagrała kamera w radiowozie

Natura pokazała swoją moc w USA. W jednym z miast w Karolinie Południowej jeden piorun wstrzymał ruch na drodze i odciął prąd setkom odbiorców. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera zamontowana w jednym z radiowozów.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godz. 11:00 lokalnego czasu w miejscowości Mount Pleasant w Karolinie Południowej. Niezwykłym filmem pochwaliła się miejscowa policja.

Piorun uderzył tuż przy ulicy. Na miejscu był radiowóz

"Trochę za dużo wrażeń w poniedziałek! Uderzenie pioruna spowodowało przerwy w dostawie prądu i opóźnienia w transporcie. Na szczęście nikt nie został ranny, a Dominion Energy [lokalny operator energetyczny - red.] szybko zareagował, przywracając zasilanie i usuwając powalone linie" - napisano na profilu policji w Mount Pleasant w serwisie X.

We wpisie zamieszczono film zarejestrowany przez kamerę zamontowaną w radiowozie. Widać na nim moment uderzenia pioruna:

Piorun uderzył w słup energetyczny w okolicy skrzyżowania autostrady numer 17 z Shelmore Bulevard. Jak poinformowała miejscowa policja, spowodował zerwanie linii energetycznej w pobliżu drogi oraz przerwy w dostawie prądu.

Na miejsce skierowano kilkunastu funkcjonariuszy, którzy przez około trzy godziny starali się zarządzać ruchem na siedmiu skrzyżowaniach. Przez kilka godzin ruch w obu kierunkach w pobliżu miejsca uderzenia był wstrzymany.

    Jak informował Dominion Energy, przez pewien czas prąd nie docierał do około 600 okolicznych gospodarstw.

    Wiedzieli, że burza nadejdzie

    Wcześniej przed niebezpiecznymi burzami w tej części Stanów Zjednoczonych ostrzegała amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS). Ostrzegano przede wszystkim przed ulewami, które mogą sięgać około 76 litrów wody na metr kwadratowy i powodować lokalne powodzie błyskawiczne.

    Przed groźnymi warunkami ostrzegano między innymi kierowców, którym zalecano szczególną ostrożność oraz zalecano, by nie próbowali przejeżdżać przez zalane odcinki dróg i zamiast tego stosowali się do zasady "zawróć, zamiast się utopić".

    Silne burze w poniedziałek faktycznie nadciągnęły nad miasto, przynosząc nie tylko intensywne ulewy, lecz również wyładowania.

    Źródło: Nbcwashington.com, Counton2.com

