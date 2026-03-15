Spis treści: Najczęstsze błędy w PIT wysyłanym przez internet Jakie są konsekwencje błędów w PIT? Jak nie popełnić błędów przy rozliczeniu rocznym z fiskusem? Do kiedy należy rozliczyć PIT?

Najczęstsze błędy w PIT wysyłanym przez internet

Pomimo postępującej cyfryzacji urzędu skarbowego i możliwości przesłania deklaracji PIT przez internet, nadal zdarzają się błędy. Dostępne programy do wysyłki rocznego rozliczenia pozwolą wiele z nich uniknąć, jednak nic nie zastąpi uważnego wypełniania deklaracji. Oto najczęstsze błędy w rozliczeniach PIT:

błędy formalne - literówki w danych osobowych, adresie czy numerze konta;

nieaktualne dane - programy do wysyłki PIT często zapisują dane użytkownika, co pomaga szybciej i sprawniej wypełnić kolejną deklarację za rok. Błędy jednak pojawiają się, gdy dane się zmieniają, a nie są zaktualizowane w systemie;

błędne kwoty - podatnicy muszą samodzielnie wpisać kwoty dochodów, przychodów czy zaliczek na podatek dochodowy. Spisywanie tych danych z formularzy przesłanych przez pracodawców często obarczone jest błędem spowodowanym nieuwagą;

źle obliczone kwoty - osoby mające przychody z różnych źródeł, często źle sumują, co powoduje błędne kwoty w formularzach. Częstym błędem jest również nieuwzględnienie dochodów z np. umów zlecenie, o dzieło czy przychodów uzyskanych za granicą;

źle wybrane ulgi - błędy w ulgach podatkowych są bardzo częste. Podatnicy wpisują ulgi, które im się nie należą np. ulga na internet czy rehabilitacyjna lub popełniają przy tym błędy formalne;

błędy w danych małżonka - przy wspólnym rozliczeniu z małżonkiem, podatnicy często niekonsekwentnie spisują dane i zmieniają ich kolejność.

Znając najczęstsze błędy w PIT, łatwiej jest je uniknąć.

Jakie są konsekwencje błędów w PIT?

Konsekwencje błędów w PIT są różne i zależą od ich rodzaju. Literówki w danych osobowych lub zły numer konta może skutkować brakiem przelewu z urzędu w przypadku nadpłaty podatku dochodowego.

Błędy w ulgach z reguły powodują błędne wyliczenie zwrotu podatku - zbyt duże lub zbyt małe, podobnie jest z błędami we wpisywanych kwotach.

Niezależnie od popełnionego błędu podatnicy zobowiązani są do złożenia korekty zeznania i zwrotu nadpłaty lub dopłacenia podatku.

Warto wiedzieć, że od otrzymania decyzji z urzędu skarbowego naliczane są odsetki. Warto zatem jak najszybciej uregulować podatek.

Jak nie popełnić błędów przy rozliczeniu rocznym z fiskusem?

Przy wypełnianiu deklaracji PIT należy zachować szczególną uwagę. Najpierw trzeba zgromadzić wszystkie dokumenty potrzebne do wypełnienia PIT i zastanowić się nad swoimi źródłami dochodu, aby wszystkie uwzględnić w deklaracji.

Należy pamiętać o przychodach z inwestycji, które zgłasza się na osobnym formularzu PIT-38. Przed wpisaniem ulg podatkowych warto upewnić się, czy na pewno się należą. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy raz jeszcze sprawdzić ich poprawność.

Do kiedy należy rozliczyć PIT?

Roczne deklaracje PIT należy złożyć do 30 kwietnia. Spóźnienie może grozić karą za zwłokę i naliczeniem odsetek. Warto zatem przestrzegać terminów, aby nie narazić się na dodatkowe koszty.

