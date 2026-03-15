Bahrajn pod ostrzałem. Potężne uderzenie w amerykańską bazę
Kłęby dymu nad bazą wojskową w Bahrajnie, gdzie stacjonują żołnierze Stanów Zjednoczonych. Media społecznościowe zalała fala zdjęć z rejonu ataku. Według nieoficjalnych informacji zniszczeniu uległy m.in. budynki dowództwa bazy oraz zbiorniki paliwa. Sytuacja w regionie pozostaje napięta. W sobotę podobne uderzenie odnotowano w porcie Fudżajra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
W skrócie
- W niedzielę rano doszło do eksplozji w stolicy Bahrajnu, Manamie, w związku z irańskimi atakami odwetowymi w Zatoce Perskiej.
- W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i nagrania dymu nad portem lotniczym Szejk Isa oraz informacje o pożarze w pobliżu bazy z siłami amerykańskimi.
- Bahrajn poinformował, że przechwycił dotychczas 125 pocisków i 203 drony, a w wyniku ataków zginęły w kraju dwie osoby, natomiast w sąsiednich państwach Zatoki Perskiej – 24.
Wczesnym rankiem w niedzielę w stolicy Bahrajnu, Manamie, doszło do eksplozji w związku z irańskimi atakami odwetowymi w Zatoce Perskiej - poinformowali obecni na Bliskim Wschodzie dziennikarze agencji AFP.
Jak relacjonuje BBC, ataki w Bahrajnie poprzedziło uruchomienie syren alarmowych. Władze zaapelowały do mieszkańców, aby ci udali się do najbliższych schronów.
W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i nagrania pochodzące z wojskowego portu lotniczego Szejk Isa w Sitrze. Nad kompleksem unosi się potężny słup dymu. Nie jest jasne, czy zniszczeń dokonał irański pocisk czy bezzałogowiec.
Według nieoficjalnych informacji pożar odnotowano w pobliżu głównego obszaru bazy. Uszkodzone miały zostać budynki dowództwa i zbiorniki paliwa. Na tym terenie stacjonują m.in. siły amerykańskie.
W sobotę doszło do innego potężnego ataku sił irańskich na Bliskim Wschodzie. Kłęby dymu unosiły się nad portem Fudżajra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Bloomberg informował, że część portu została czasowo wyłączona z użytku.
W związku z trwającym konfliktem władze Formuły 1 poinformowały o odwołaniu dwóch wyścigów - w Bahrajnie i Arabii Saudyjskiej. Zawody miały się odbyć odpowiednio 12 i 19 kwietnia.
Wojna na Bliskim Wschodzie. Iran w ramach odwetu atakuje sąsiednie państwa
Bahrajn poinformował, że dotychczas przechwycił 125 pocisków i 203 drony od początku irańskich ataków.
Operacja ofensywna sił koalicji izraelsko-amerykańskiej w Iranie rozpoczęła się 28 lutego. Teheran szacuje, że w wyniku ostrzałów zginęło około 1,3 tys. cywilów.
W Bahrajnie po atakach odwetowych zginęły dwie osoby. 24 ofiary odnotowano w sąsiednich krajach Zatoki Perskiej.
Źródło: AFP, BBC, Bloomberg