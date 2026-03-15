W skrócie W niedzielę rano doszło do eksplozji w stolicy Bahrajnu, Manamie, w związku z irańskimi atakami odwetowymi w Zatoce Perskiej.

W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i nagrania dymu nad portem lotniczym Szejk Isa oraz informacje o pożarze w pobliżu bazy z siłami amerykańskimi.

Bahrajn poinformował, że przechwycił dotychczas 125 pocisków i 203 drony, a w wyniku ataków zginęły w kraju dwie osoby, natomiast w sąsiednich państwach Zatoki Perskiej – 24.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wczesnym rankiem w niedzielę w stolicy Bahrajnu, Manamie, doszło do eksplozji w związku z irańskimi atakami odwetowymi w Zatoce Perskiej - poinformowali obecni na Bliskim Wschodzie dziennikarze agencji AFP.

Jak relacjonuje BBC, ataki w Bahrajnie poprzedziło uruchomienie syren alarmowych. Władze zaapelowały do mieszkańców, aby ci udali się do najbliższych schronów.

W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i nagrania pochodzące z wojskowego portu lotniczego Szejk Isa w Sitrze. Nad kompleksem unosi się potężny słup dymu. Nie jest jasne, czy zniszczeń dokonał irański pocisk czy bezzałogowiec.

Według nieoficjalnych informacji pożar odnotowano w pobliżu głównego obszaru bazy. Uszkodzone miały zostać budynki dowództwa i zbiorniki paliwa. Na tym terenie stacjonują m.in. siły amerykańskie.

Rozwiń

W sobotę doszło do innego potężnego ataku sił irańskich na Bliskim Wschodzie. Kłęby dymu unosiły się nad portem Fudżajra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Bloomberg informował, że część portu została czasowo wyłączona z użytku.

W związku z trwającym konfliktem władze Formuły 1 poinformowały o odwołaniu dwóch wyścigów - w Bahrajnie i Arabii Saudyjskiej. Zawody miały się odbyć odpowiednio 12 i 19 kwietnia.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Iran w ramach odwetu atakuje sąsiednie państwa

Bahrajn poinformował, że dotychczas przechwycił 125 pocisków i 203 drony od początku irańskich ataków.

Operacja ofensywna sił koalicji izraelsko-amerykańskiej w Iranie rozpoczęła się 28 lutego. Teheran szacuje, że w wyniku ostrzałów zginęło około 1,3 tys. cywilów.

W Bahrajnie po atakach odwetowych zginęły dwie osoby. 24 ofiary odnotowano w sąsiednich krajach Zatoki Perskiej.

Źródło: AFP, BBC, Bloomberg

