Norweski samolot P-8 Poseidon (amerykański morski samolot patrolowo-rozpoznawczy) miał znajdować się niedaleko rosyjskiej granicy. Jak jednak przekazano, po zbliżeniu się do niego rosyjskiego myśliwca MiG-29, zawrócił.

Rosyjskie bombowce przechwycone nad Wielką Brytanią