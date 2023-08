Dwa rosyjskie bombowce zbliżyły się do przestrzeni powietrznej krajów Beneluksu, co wymusiło uruchomienie alarmu szybkiej reakcji, a w konsekwencji start holenderskich F-16 - przekazał rzecznik niderlandzkiego Ministerstwa Obrony. Do akcji włączyły się również duńskie samoloty - maszyny zostały ostatecznie przechwycone nad terytorium Danii i zawróciły, nie wlatując w przestrzeń powietrzną NATO kontrolowaną przez Amsterdam.