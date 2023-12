Szczyt UE w Brukseli. Pierwsza zagraniczna podróż Donalda Tuska w roli premiera

Nowy Prezes Rady Ministrów do Brukseli wybrał się już w środę, kilka godzin po zaprzysiężeniu, by wziąć udział w szczycie UE-Bałkany Zachodnie. - Polska wróciła do Europy. Dla mnie to najważniejsza chwila w moim życiu politycznym. To nie było łatwe - mówił wtedy Donald Tusk. Już wtedy podkreślał też, że jego rolą jest "wzmocnienie europejskiej determinacji", zarówno jeśli chodzi o całą UE, jak i o poszczególne państwa członkowskie, które trzeba przekonać, że skuteczne wspieranie Ukrainy jest "rzeczą najważniejszą".