"Egzotyka" zależy jednak od punktu widzenia. Dla wyspiarzy z Moluków Północnych, którzy trzykrotnie odwiedzili Polskę , "egzotyczna" była Góra Kalwaria i nasz język. Ten na tyle spodobał się sekretarzowi władz miasta Tobelo, że po powrocie do domu psa-znajdę nazwał "Dobra Dobra" . Wiceburmistrz Góry Kalwarii Piotr Chmielewski powie potem z dumą, że to dzięki niemu - bo włodarz z Moluków podczas kontaktów z samorządowcami z Polski nasłuchał się "dobra, dobra" głównie w wydaniu Chmielewskiego.

Rosiana dziękuje Górze Kalwarii za dach nad bananami

Rosiana Nyonyie Gagali z Moluków Północnych codziennie budzi się po czwartej rano. To pora, kiedy na wyspie słychać pianie kogutów i szczekanie psów. "Dobra Dobra" też ma swój udział w budzeniu Rosiany. 65-latka codziennie przed siódmą rano dojeżdża na targ o nazwie Wosia w Tobelo. To jeden z 10 lokalnych bazarów w tej miejscowości, gdzie rolnicy i rybacy mogą sprzedać to, co dała im dżungla i ocean. To właśnie na niego padł wybór włodarzy Góry Kalwarii, którzy zechcieli podzielić się własnym doświadczeniem z miejscem, jakie bez cienia przesady można nazwać "końcem świata".