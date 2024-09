Franciszek odbywa wizytę w Azji i Oceanii , gdzie odwiedzi w czumie cztery państwa. Pierwszym z celów jego podróży jest Indonezja , później uda się do Papui-Nowej Gwinei, Timoru Wschodniego i Singapuru.

Papież zacytował wiersz Szymborskiej

Po południu miejscowego czasu papież odwiedził najważniejsze miejsce kultu katolików w indonezyjskiej stolicy - katedrę Matki Bożej Wniebowziętej. W przemówieniu nawiązał do motta swojej wizyty w Indonezji, kraju o największej na świecie liczbie muzułmanów : "Wiara, braterstwo, współczucie".

Mówiąc o braterstwie Franciszek, podkreślił: "Pewna XX-wieczna poetka użyła bardzo pięknego wyrażenia, aby opisać tę postawę: napisała, że być braćmi to kochać się nawzajem, uznając, że 'różnimy się od siebie jak dwie krople czystej wody'". To słowa z wiersza Wisławy Szymborskiej "Nic dwa razy" z tomiku "Wołanie do Yeti" z 1957 roku.