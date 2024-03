Polonia apeluje do Dudy i Tuska. Piszą o "wojnie, której nie da się wygrać"

"Amerykanie polskiego pochodzenia sprzeciwiają się głębszemu angażowaniu Polski w wojnę, której nie da się wygrać" - czytamy w liście, który przedstawiciele Polonii przesłali do Andrzej Dudy i Donalda Tuska na kilka dni przed ich wizytą w USA. NATO musi pozostać sojuszem obronnym, politycy winni powstrzymać się ws. Ukrainy od głoszenia "pustych gróźb", a Polska nie może dać się wciągnąć w działania militarne poza granicami kraju - apelują autorzy. W tekście czytamy także o europejskich przywódcach, którzy dążą do eskalacji konfliktu, co "może mieć tragiczne skutki dla Polski".