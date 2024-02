Formalne przygotowania do wizyty mają ruszyć niebawem. Pałac Prezydencki nie zdradza na razie żadnych szczegółów.

Prezydent Duda i premier Tusk spotkają się z prezydentem USA

O zaproszeniu do Białego Domu w związku z 25. rocznicą przystąpienia Polski do NATO Pałac Prezydencki wiedział już od kilku tygodni. Jak ustaliła Interia od początku zaproszenie miało formułę wizyty w składzie prezydent Andrzej Duda oraz premier Donald Tusk. - To był pomysł Amerykanów - potwierdza nasz rozmówca z okolic Pałacu.