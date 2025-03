Niemal 32 stopnie w marcu. Synoptycy w szoku, władze wprowadziły zakazy

Ponad 31 stopni odnotowały termometry w centralnej Grecji, co stanowi rekordowe odczyty. Władze w obawie przed pożarami wydał zakaz spalania materiałów na terenach wiejskich. Mieszkańcy muszą się przygotować na prawdziwy rollercoaster. Już we wtorek dojdzie do drastycznego spadku temperatur, a miejscami pojawią się przymrozki. Nagłe zmiany pogody mogą mieć fatalne konsekwencje dla greckiego rolnictwa.