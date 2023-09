Dziesięć osób zginęło, a kilka zostało rannych w wyniku uderzenia dwóch tornad we wschodnich Chinach - informuje państwowa telewizja CCTV.

Dwa tornada w Chinach

Pierwsze tornado uderzyło we wtorek wieczorem w mieście Suqian w prowincji Jiangsu . Żywioł uderzył w w gęsto zaludniony teren, uszkadzając 1646 domów, z czego 137 się zawaliło . Zniszczył również dziesiątki hektarów upraw na okolicznych polach oraz chlewnię o powierzchni ponad 2 tys. metrów kwadratowych. Pięć osób zginęło , a cztery zostały ranne .

Setki zniszczonych domów