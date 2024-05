Seria uderzeń piorunów w Dreźnie. Cztery osoby poważnie ranne

Rannych zostało co najmniej dziesięć osób - to trzy kobiety i siedmiu mężczyzn w wieku od 26 do 41 lat. Wszyscy na miejscu otrzymali pomoc medyczną, po czym przekierowano ich do szpitali. Wiadomo, że większość skarżyła się na typowe po trafieniu piorunem mrowienie w kończynach.