"Zachowajcie spokój". Pilny apel po trzęsieniu ziemi we Włoszech

W Pozzuoli koło Neapolu na południu Włoch doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 4,4. - Zachowajcie spokój - apelują władze miasta do zaniepokojonych mieszkańców. Jest to najsilniejszy dla tego regionu wstrząs od 40 lat. Zapadła decyzja o zamknięciu szkół.