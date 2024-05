RCB ostrzega przed burzami , jakie mogą nadejść nocą z poniedziałku na wtorek. Alerty rozesłano do mieszkańców części województwa kujawsko-pomorskiego, a także podlaskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Burze z gradem przechodzą nad Polską. Są alerty RCB i IMGW

IMGW także wydał ostrzeżenia. Te trzeciego stopnia przed burzami obowiązują do północy we wtorek w okolicy Szczecina czy Torunia. Alertem tym objęto kilkadziesiąt powiatów na terenie województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.

Na północnym-wschodzie, w większości centralnej Polski i w rejonach południowych w okolicy Rzeszowa i Nowego Sącza obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 35 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad" - napisali synoptycy IMGW.