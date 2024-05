Zmiana pogody doprowadziła do ponad 660 interwencji straży pożarnej w wyniku burz, które przeszły przez nasz kraj. Najwięcej zgłoszeń odnotowano w Gnieźnie, gdzie przeszła burz gradowa. Ulice w mieście przypominały rwące potoki, a woda zalała szpital. "Sytuacja powoli wraca do normy, ale nadal dużo jest do zrobienia" - przekazała gnieźnieńska policja.