Pilny apel ministra do premiera Izraela. "Jest już za późno"

Minister obrony wezwał gabinet bezpieczeństwa do natychmiastowego wycofania się z podjętej w czwartek wieczorem decyzji o utrzymaniu obecności izraelskich żołnierzy w tzw. korytarzu filadelfijskim , czyli pasie przygranicznym między Strefą Gazy a Egiptem.

Według izraelskiego premiera wojsko musi kontrolować korytarz, by zapobiegać przemytowi broni dla Hamasu. Galant i establishment bezpieczeństwa od dawna sugerowali, że istnieją inne sposoby zabezpieczenia granicy Strefy Gazy, a przedłużanie negocjacji zagraża wciąż pozostającym przy życiu zakładnikom.

Podczas czwartkowego posiedzenia gabinetu bezpieczeństwa Galant był jedynym ministrem, który głosował przeciwko Netanjahu. Według relacji medialnych spotkanie skończyło się wybuchem Galanta, który zarzucił premierowi, że jego decyzje mogą przyczynić się do śmierci zakładników.

Część izraelskiej opinii publicznej od dawna oskarża Netanjahu o to, że porzucił zakładników i przeciąga negocjacje o ich uwolnieniu ze względu na polityczne korzyści. Jego skrajnie prawicowi koalicjanci sprzeciwiają się rozejmowi.

Jedna z największych organizacji skupiających rodziny zakładników wezwała do masowego uczestnictwa w niedzielnych demonstracjach w Tel Awiwie i Jerozolimie, by wymusić na rządzie przyjęcie umowy i sprowadzenie reszty uprowadzonych. "Porzuciliście ich, macie na rękach ich krew, mogliście ich uratować, ale głosując przeciwko porozumieniu przypieczętowaliście ich los" - napisali bliscy zakładników, zwracając się do Netanjahu i jego ministrów.