Wybory w Niemczech. Znamy pierwsze wyniki sondażowe

W niedzielę kluczowy był jednak głos 20 proc. wyborców , którzy na dzień przed głosowaniem wciąż nie byli pewni czy udać się do lokalu wyborczego i kandydata której formacji wybrać - to ich decyzja była zasadnicza dla ostatecznego rezultatu niedzielnego wyścigu politycznego.

Niemcy. Rozpad koalicji Olafa Scholza i przyspieszone wybory

Lokale wyborcze w Niemczech otwarte były od godziny 8 do godziny 18. Według Federalnego Urzędu Statystycznego do głosowania uprawnionych było 59,2 milionów osób - o około 1,2 miliona mniej niż podczas ostatnich wyborów do Bundestagu w 2021 roku. 2,3 miliona młodych ludzi miało prawo udać się do urn po raz pierwszy życiu.