Na dzień przed wyborami Friedrich Merz, lider chadecji i kandydat na kanclerza, nie kryje swojej pewności co do zbliżającego się zwycięstwa. Podczas ostatniego wiecu przedwyborczego w Monachium oświadczył, że rządy koalicji "sygnalizacji świetlnej" Olafa Scholza to już przeszłość. - Zostało niecałe 26 godzin. Wtedy koalicja Scholza przejdzie do historii - zapewniał Merz.