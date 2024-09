Władimir Putin przybył w poniedziałek do Mongolii, państwa które jest członkiem Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK). Instytucja w zeszłym roku wydała nakaz aresztowania prezydenta Rosji. To pierwsza taka wizyta rosyjskiego satrapy od momentu decyzji haskiego trybunału. Organizacja pozarządowa Human Rights Watch (HRW) zaapelowała o zatrzymanie go, wcześniej podobny apel wystosował Kijów.