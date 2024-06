Pekin oskarża europejski kraj. "Małżeństwo szpiegów"

Chiny oskarżyły Wielką Brytanię o zrekrutowanie do szpiegowania dla służb wywiadowczych MI6 (brytyjska służba specjalna do prowadzenia wywiadu zagranicznego - red.) małżeństwa zatrudnionego przez chiński rząd.

Chiny o małżeństwie rzekomych szpiegów z Wielkiej Brytanii

W najnowszym oświadczeniu Chiny podają, że rzekomy szpieg, o nazwisku Wang, pracował na stanowisku "z dostępem do kluczowych poufnych informacji" w agencjach państwowych.

Chiny - Wielka Brytania. Od miesięcy oskarżają się o szpiegostwo

Kiedy Wang wrócił do Chin, aby zbierać informacje dla brytyjskich służb ,zaoferowano mu podwojenie wynagrodzenia, jeśli przekona do współpracy swoją żonę, zatrudnioną w "kluczowej jednostce rządowej", na co kobieta wyraziła zgodę.