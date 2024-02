Protesty rolników. Parlament Europejski przyjął kontrowersyjne prawo

Porozumienie zobowiązuje państwa członkowskie do odbudowy do 2030 roku co najmniej 30 proc. siedlisk przyrodniczych - od lasów, łąk, osuszonych torfowisk i terenów podmokłych po rzeki czy jeziora - ze stanu złego do dobrego, co najmniej 60 proc. do 2040 roku i 90 proc. do 2050 roku.