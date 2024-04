Następnie Ojciec Święty zwrócił się do wiernych z prośbą o modlitwę w sprawie zakończenia trwających obecnie wojen w Strefie Gazy i Ukrainie .

Watykan. Papież Franciszek o Strefie Gazy

Zwracając się do tysięcy wiernych papież powiedział: "Śledzę dalej z niepokojem i także z bólem sytuację na Bliskim Wschodzie. Ponawiam apel o to, by nie ulegać logice roszczeń i wojny".